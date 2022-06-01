Глава ВНИИ труда Платыгин заявил о сохранении благоприятной ситуации на рынке труда России
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«Благоприятная ситуация на рынке труда сохраняется. Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле составил 4,0% — это минимальное значение за последние десять лет», — приводит РИА Новости его слова.
Платыгин добавил, что число безработных в России уменьшилось на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России.