Глава ВНИИ труда Платыгин заявил о сохранении благоприятной ситуации на рынке труда России

Ситуация на рынке труда в России остаётся благоприятной, уровень безработицы снизился до минимума за десять лет — до 4%. Об этом заявил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

«Благоприятная ситуация на рынке труда сохраняется. Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле составил 4,0% — это минимальное значение за последние десять лет», — приводит РИА Новости его слова.

Платыгин добавил, что число безработных в России уменьшилось на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня безработицы в России.