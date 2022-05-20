Голикова сообщила о сокращении количества безработных в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении количества зарегистрированных безработных граждан в России.

«С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 11 тыс. человек — до 679,1 тыс.», — приводит её слова РИА Новости.

Голикова отметила, что в России также отмечается снижение числа работников, находящихся в простое, и работников на неполной занятости.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников прокомментировал обстановку на рынке труда в России. По его словам, ситуация остаётся стабильной.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о важности официального трудоустройства.