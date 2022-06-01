Вирусолог Альтштейн прокомментировал планы по поставкам в регионы тест-систем для выявления оспы обезьян

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Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал планы по поставкам в регионы тест-систем для выявления оспы обезьян.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал планы по поставкам в регионы тест-систем для выявления оспы обезьян
  • Gettyimages.ru

«Поскольку за этим случаем такого необычного распространения оспы обезьян нужно наблюдать, то я считаю правильным отправить эти тест-системы. Пусть будут. Они не помешают никому», — заявил он в беседе с Life.ru.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что российские регионы получат 1 тыс. комплектов тест-системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО» для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян.

Ранее Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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