В российские регионы поставят тысячу комплектов тест-системы для выявления оспы обезьян
- РИА Новости
- © Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Отмечается, что это даст возможность провести 100 тыс. исследований методом ПЦР.
«Речь идёт о тест-системе... Она позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тыс. ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян», — говорится в заявлении.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.