В российские регионы поставят тысячу комплектов тест-системы для выявления оспы обезьян

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что российские регионы получат 1 тыс. комплектов тест-системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО» для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян.

Отмечается, что это даст возможность провести 100 тыс. исследований методом ПЦР.

«Речь идёт о тест-системе... Она позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тыс. ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян», — говорится в заявлении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.