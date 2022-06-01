Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой населения Донбасса

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Российский президент Владимир Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой населения Донбасса. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».
Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой населения Донбасса
  • РИА Новости

Президент отметил, что «проблем у страны много, но их много всегда».

«Хотя, конечно, то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей в Донбассе, — это, конечно, экстраординарная ситуация», — сказал он.

По словам президента, есть вещи фундаментальные и важные, но «всё-таки проходящие», а есть такие вопросы, которыми необходимо заниматься постоянно.

Путин объяснил, что одной из таким тем является поддержка материнства и детства. По его словам, на этом направлении государство сосредотачивает административные и финансовые усилия.

Российский лидер заверил, что «так оно и будет дальше».

На встрече Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня». Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей.

Также президент предложил увеличить единовременную выплату удостоенным ордена «Родительская слава» с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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