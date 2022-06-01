Диетолог Лукашенкова рассказала о полезных перекусах для детей

Диетолог, нутрициолог Олеся Лукашенкова рассказала о полезных перекусах для детей.

«Если собираете перекус в длительную поездку или поход, составляйте его только из проверенных продуктов. Кто знает, как организм, особенно детский, отреагирует на эксперименты в рационе», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в полиэтиленовые пакеты еду лучше не класть, так как она в них очень быстро портится.

Самым простым перекусом считаются овощные палочки.

«Если ребёнок неохотно ест овощи, лучше приобрести набор специальных пресс-форм и с их помощью превратить овощи в звёздочки, цветочки и так далее. Детей это обычно подкупает», — рекомендует Лукашенкова.

К овощной основе лучше взять что-то питательное, например хумус, сливочный или творожный сыр.

«При выборе продукта обращайте внимание на состав — должно быть как можно меньше лишних ингредиентов. Никакого сахара, улучшителей вкуса, фосфатов и крахмала», — пояснила диетолог.

Фрукты желательно нарезать дольками, причём заранее. Среди вариантов — яблоки и груши с йогуртом.

«Ну и, конечно, просто целиковые орехи — это классика полезного перекуса. Они занимают мало места, зато хорошо утоляют голод и снабжают организм энергией и полезными веществами», — отметила Лукашенкова.

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