Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказан мёд

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, каким категориям граждан противопоказан мёд.
Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказан мёд
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«Мёд — это углевод, у него высокий гликемический индекс, здесь он очень напоминает сахар. Там есть микро- и макроэлементы, аминокислоты и ферменты, но тем не менее это сахар», — объяснила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, по словам диетолога, мёд может быть опасен для людей с лишним весом, инсулинорезистентностью или диабетом.

Кроме того, считает Соломатина, не стоит употреблять чай с мёдом перед выходом на мороз, поскольку это повышает риск получить простудное заболевание.

Как добавила диетолог, здоровый человек может съесть пару чайных ложек мёда в день.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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