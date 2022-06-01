Диетолог Круглова предупредила о вреде чрезмерного употребления ранних арбузов

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предупредила о вреде чрезмерного употребления ранних арбузов.
Диетолог Круглова предупредила о вреде чрезмерного употребления ранних арбузов
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«Может быть нарушение со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвота, болевые ощущения в области желудка», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также могут обостриться хронические заболевания.

В частности, Круглова советует не есть ранние арбузы детям, людям с аллергическими заболеваниями, а также гражданам со сниженным иммунитетом.

Как считает эксперт, оптимальное время для арбузов — конец августа — сентябрь.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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