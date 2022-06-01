В Тверской области выявили 34 случая коронавируса за сутки

В Тверской области выявили 34 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 130 человек.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 162 638. Вылечились 157 943 жителя.

Также стало известно, что в Карелии отменили масочный режим, передаёт karelinform.ru. Соответствующее решение принял глава республики Артур Парфенчиков.

Теперь рекомендация ношения масок действует для жителей региона старше 65 лет.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о сходных симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.