В Пермском крае зафиксировали 64 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 64 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 370 016.

В настоящее время в стационарах лечатся 192 жителя. В тяжёлом состоянии — 31 пациент, девять подключены к аппаратам ИВЛ.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4151 случай коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.