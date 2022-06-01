В Пермском крае зафиксировали 64 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 370 016.
В настоящее время в стационарах лечатся 192 жителя. В тяжёлом состоянии — 31 пациент, девять подключены к аппаратам ИВЛ.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 4151 случай коронавируса, передаёт Newinform.
Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.