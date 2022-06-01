В Кировской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19

В Кировской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Из документа следует, что два постановления об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям утратили силу.

Такое решение принято в связи с тем, что в регионе высокий уровень коллективного иммунитета. Как заявила главный санитарный врач Елизавета Белоусова, к концу мая показатель превысил 80%.

В целом в России за последние сутки выявили 4151 случай COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о сходных симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.