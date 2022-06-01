В Кировской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19

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В Кировской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса.
В Кировской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Из документа следует, что два постановления об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям утратили силу.

Такое решение принято в связи с тем, что в регионе высокий уровень коллективного иммунитета. Как заявила главный санитарный врач Елизавета Белоусова, к концу мая показатель превысил 80%.

В целом в России за последние сутки выявили 4151 случай COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о сходных симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.

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