В Кировской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.
Из документа следует, что два постановления об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям утратили силу.
Такое решение принято в связи с тем, что в регионе высокий уровень коллективного иммунитета. Как заявила главный санитарный врач Елизавета Белоусова, к концу мая показатель превысил 80%.
В целом в России за последние сутки выявили 4151 случай COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о сходных симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.