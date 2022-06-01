В Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 729 956 жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Ревакцинировались 136 283 человека.
Что касается подростков, то прививку сделали 1695 несовершеннолетних.
Также стало известно, что в Севастополе обязательный масочный режим сделали рекомендательным, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.
Использовать средства индивидуальной защиты рекомендуется при посещении торговых центров, других объектов с массовым пребыванием людей, а также в общественном транспорте.
Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.