В Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 729 956 жителей

В Ульяновской области прививку от коронавируса сделали 729 956 жителей. Из них завершили иммунизацию 563 340.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Ревакцинировались 136 283 человека.

Что касается подростков, то прививку сделали 1695 несовершеннолетних.

Также стало известно, что в Севастополе обязательный масочный режим сделали рекомендательным, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

Использовать средства индивидуальной защиты рекомендуется при посещении торговых центров, других объектов с массовым пребыванием людей, а также в общественном транспорте.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.