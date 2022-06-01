В Кемеровской области зарегистрировали 83 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кемеровской области зарегистрировали 83 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 94 жителя.
В Кемеровской области зарегистрировали 83 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 164 474 человека, выздоровели 161 067.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1010 пациентов.

Также стало известно, что в Тюменской области отменили обязательный масочный режим в общественных местах и городском транспорте, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на информационный центр правительства региона. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить