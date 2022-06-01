В Кемеровской области зарегистрировали 83 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 83 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 94 жителя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 164 474 человека, выздоровели 161 067.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1010 пациентов.

Также стало известно, что в Тюменской области отменили обязательный масочный режим в общественных местах и городском транспорте, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на информационный центр правительства региона. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.