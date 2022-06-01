В Татарстане провели 6 458 581 тест на COVID-19 с начала пандемии

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В Татарстане провели 6 458 581 тест на коронавирус с начала пандемии.
В Татарстане провели 6 458 581 тест на COVID-19 с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

За последние сутки выполнено 7528 исследований на COVID-19.

Охват тестированием за неделю на 100 тыс. человек составляет 210,1 исследования.

Также стало известно, что в Камчатском крае отменили обязательное ношение средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Остальные коронавирусные ограничения продлены до 1 июля. Ежедневно в регионе выявляют около десяти случаев COVID-19.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о сходных симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.

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