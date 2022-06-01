В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 55 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдается 1031 пациент, в ковидных центрах — 48 пациентов в состоянии средней тяжести, 18 в тяжёлом.

Общее число заболевших в республике достигло 166 944, выздоровевших — 162 580, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.