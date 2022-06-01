Депутат Стенякина оценила идею о бесплатном среднем специальном образовании

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова сделать полностью бесплатным обучение по программам среднего специального образования.
Депутат Стенякина оценила идею о бесплатном среднем специальном образовании
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По мнению парламентария, при оценке данной инициативы необходимо учитывать большое количество нюансов.

«Среднее специальное образование делится на две составляющие: рабочие специальности, здесь не только каменщики, строители, швеи, очень много профессий, которые востребованы нашей экономикой. Есть так называемые служащие: бухгалтеры, экономисты, юристы», — сообщила депутат.

По её словам, экономисты и юристы на сегодняшний день наименее востребованы нашей экономикой, однако обучение на такие профессии экономически очень выгодно для заведений среднего специального образования — там наблюдается маленькое количество бюджетных мест при высоком спросе.

«Делать среднее специальное образование абсолютно бесплатным поголовно нельзя. Мы должны его регулировать, исходя из запросов экономики нашей страны — в современных условиях перестраивающейся экономики России», — заключила Стенякина.

Ранее в России предложили сделать полностью бесплатным среднее специальное образование.

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