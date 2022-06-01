Депутат Стенякина оценила идею о бесплатном среднем специальном образовании

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова сделать полностью бесплатным обучение по программам среднего специального образования.

По мнению парламентария, при оценке данной инициативы необходимо учитывать большое количество нюансов.

«Среднее специальное образование делится на две составляющие: рабочие специальности, здесь не только каменщики, строители, швеи, очень много профессий, которые востребованы нашей экономикой. Есть так называемые служащие: бухгалтеры, экономисты, юристы», — сообщила депутат.

По её словам, экономисты и юристы на сегодняшний день наименее востребованы нашей экономикой, однако обучение на такие профессии экономически очень выгодно для заведений среднего специального образования — там наблюдается маленькое количество бюджетных мест при высоком спросе.

«Делать среднее специальное образование абсолютно бесплатным поголовно нельзя. Мы должны его регулировать, исходя из запросов экономики нашей страны — в современных условиях перестраивающейся экономики России», — заключила Стенякина.

Ранее в России предложили сделать полностью бесплатным среднее специальное образование.