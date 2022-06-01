Депутат Стенякина оценила идею о бесплатном среднем специальном образовании
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По мнению парламентария, при оценке данной инициативы необходимо учитывать большое количество нюансов.
«Среднее специальное образование делится на две составляющие: рабочие специальности, здесь не только каменщики, строители, швеи, очень много профессий, которые востребованы нашей экономикой. Есть так называемые служащие: бухгалтеры, экономисты, юристы», — сообщила депутат.
По её словам, экономисты и юристы на сегодняшний день наименее востребованы нашей экономикой, однако обучение на такие профессии экономически очень выгодно для заведений среднего специального образования — там наблюдается маленькое количество бюджетных мест при высоком спросе.
«Делать среднее специальное образование абсолютно бесплатным поголовно нельзя. Мы должны его регулировать, исходя из запросов экономики нашей страны — в современных условиях перестраивающейся экономики России», — заключила Стенякина.
Ранее в России предложили сделать полностью бесплатным среднее специальное образование.