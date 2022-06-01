В России предложили сделать полностью бесплатным среднее специальное образование

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать полностью бесплатным обучение по программам среднего специального образования. Копия обращения на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что Конституция России гарантирует гражданину право на труд, выбор рода деятельности и профессии.

При этом Орлов подчеркнул, что в стране в настоящее время не существует института получения безусловно бесплатного первого профессионального образования.

Он добавил, что в некоторых образовательных учреждениях квота платных мест превышает квоту для обучения на безвозмездной основе.

Именно такие учебные заведения готовят строителей и специалистов иных технических специальностей, острый дефицит которых наблюдается на рынке труда все последние годы, заявил Орлов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в России полностью бесплатного среднего специального образования в государственных образовательных учреждениях, перевода текущих квот по платному обучению на безвозмездную основу», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили предоставить детям беженцев право на бесплатные подготовительные курсы вузов. 

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