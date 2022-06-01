В России предложили сделать полностью бесплатным среднее специальное образование

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать полностью бесплатным обучение по программам среднего специального образования. Копия обращения на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что Конституция России гарантирует гражданину право на труд, выбор рода деятельности и профессии.

При этом Орлов подчеркнул, что в стране в настоящее время не существует института получения безусловно бесплатного первого профессионального образования.

Он добавил, что в некоторых образовательных учреждениях квота платных мест превышает квоту для обучения на безвозмездной основе.

Именно такие учебные заведения готовят строителей и специалистов иных технических специальностей, острый дефицит которых наблюдается на рынке труда все последние годы, заявил Орлов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в России полностью бесплатного среднего специального образования в государственных образовательных учреждениях, перевода текущих квот по платному обучению на безвозмездную основу», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили предоставить детям беженцев право на бесплатные подготовительные курсы вузов.