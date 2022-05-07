В Госдуме предложили предоставить детям беженцев право на бесплатные подготовительные курсы вузов

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить старшеклассникам из ДНР, ЛНР и с Украины право на бесплатное обучение на подготовительных курсах в вузе на выбор. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.
В Госдуме предложили предоставить детям беженцев право на бесплатные подготовительные курсы вузов
  • Gettyimages.ru

В обращении законодатель отметил, что начиная с конца февраля этого года тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и с территории Украины прибыли в Российскую Федерацию.

Среди них и дети, добавил депутат, в том числе учащиеся старших классов среднеобразовательных учреждений, которые в связи с вынужденным переездом пропускают часть занятий.

Данная ситуация, объективно, может негативно сказаться на возможности поступления в высшие учебные заведения многих детей из семей беженцев, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность предоставления школьникам из семей беженцев, которые в 2022—2023 учебном году будут обучаться в 11-х классах, права воспользоваться подготовительными курсами одного из высших учебных заведений Российской Федерации на выбор на безвозмездной основе», — говорится в тексте обращения.

Ранее в ООН заявили о выезде с Украины более 5,7 млн человек с 24 февраля. Более 714 тыс. из них прибыли в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить