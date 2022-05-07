В Госдуме предложили предоставить детям беженцев право на бесплатные подготовительные курсы вузов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить старшеклассникам из ДНР, ЛНР и с Украины право на бесплатное обучение на подготовительных курсах в вузе на выбор. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что начиная с конца февраля этого года тысячи беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и с территории Украины прибыли в Российскую Федерацию.

Среди них и дети, добавил депутат, в том числе учащиеся старших классов среднеобразовательных учреждений, которые в связи с вынужденным переездом пропускают часть занятий.

Данная ситуация, объективно, может негативно сказаться на возможности поступления в высшие учебные заведения многих детей из семей беженцев, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность предоставления школьникам из семей беженцев, которые в 2022—2023 учебном году будут обучаться в 11-х классах, права воспользоваться подготовительными курсами одного из высших учебных заведений Российской Федерации на выбор на безвозмездной основе», — говорится в тексте обращения.

Ранее в ООН заявили о выезде с Украины более 5,7 млн человек с 24 февраля. Более 714 тыс. из них прибыли в Россию.