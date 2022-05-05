В ООН заявили о выезде с Украины более 5,7 млн человек с 24 февраля

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Более 5,7 млн человек покинули Украину с 24 февраля. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
В ООН заявили о выезде с Украины более 5,7 млн человек с 24 февраля
  • AP

Согласно данным на портале управления, более 3,1 млн беженцев направились в Польшу, свыше 854 тыс. человек уехали в Румынию, более 714 тыс. беженцев — в Россию.

По данным УВКБ, ещё 105 тыс. человек были эвакуированы в Россию с 18 по 23 февраля.

Ранее стало известно, что в период с 24 февраля по 2 мая 2022 года в Болгарию прибыли около 230 тыс. граждан Украины, из них в стране решили остаться более 100 тыс. человек, в том числе свыше 35 тыс. детей.

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