В Оренбургской области зафиксировали 32 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 32 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 216 538 жителей. Вылечились 211 430 человек, в том числе 47 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 248 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 156 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 414 жителей.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.