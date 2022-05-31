Иммунолог Жемчугов: россияне стали чаще обращаться к врачу после укуса клеща

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Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что россияне стали чаще обращаться к врачу после укуса клеща.
Иммунолог Жемчугов: россияне стали чаще обращаться к врачу после укуса клеща
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«Я вижу, как доктор, что действительно люди стали чаще обращаться, просто когда нашли на себе клеща после прогулок где-то в лесу, в парке. У меня был уникальный случай: пожилая женщина заразилась на одном из московских старых кладбищ, сидела на лавочке у могилы и нашла потом симптомы: красное большое пятно, которое врачи часто принимают за аллергическую реакцию, а это оказался боррелиоз, который мы успешно вылечили», — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

При боррелиозе назначается специфическая терапия антибиотиками, отметил Жемчугов.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы в период активности клещей.

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