В Забайкальском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Забайкальском крае прививку от COVID-19 сделал 711 261 житель, завершили иммунизацию 653 568 человек.
В Забайкальском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Повторно вакцинировались 213 318 забайкальцев.

Среди подростков первый компонент вакцины получили 4133 человека, завершили вакцинацию 1482.

В целом в России за последние сутки выявили 3526 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.

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