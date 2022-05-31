В Забайкальском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Забайкальском крае прививку от COVID-19 сделал 711 261 житель, завершили иммунизацию 653 568 человек.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Повторно вакцинировались 213 318 забайкальцев.

Среди подростков первый компонент вакцины получили 4133 человека, завершили вакцинацию 1482.

В целом в России за последние сутки выявили 3526 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.