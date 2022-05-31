В Забайкальском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Повторно вакцинировались 213 318 забайкальцев.
Среди подростков первый компонент вакцины получили 4133 человека, завершили вакцинацию 1482.
В целом в России за последние сутки выявили 3526 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.