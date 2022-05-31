В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Краснодарском крае продолжают работать шесть госпиталей для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«За последний месяц в крае удалось перепрофилировать более 1 тыс. ковидных коек», — заявила замминистра здравоохранения региона Ирина Вязовская.

По её словам, закрыли ковидные госпитали на базе ККБ №2, горбольницы №3 Краснодара, а также Тихорецкой, Лабинской, Ленинградской, Крымской и Усть-Лабинской ЦРБ.

В настоящее время в регионе развёрнуто 390 коек для пациентов с коронавирусом.

В целом в России за сутки выявили 3526 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.