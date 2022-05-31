В Кемеровской области зарегистрировали 80 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 80 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 110 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 164 391, выздоровевших — 160 973.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1023 пациента.

Также стало известно, что в Ярославской области отменили масочный режим, передаёт ОТР. Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19. Медицинские учреждения переходят на плановый режим работы.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.