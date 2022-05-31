В Татарстане выявили 118 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
С начала пандемии в республике заболели 150 075 жителей. Вылечились 145 294 человека, в том числе 148 — за минувшие 24 часа.
Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе отменили обязательный масочный режим, передаёт URA.RU.
«После согласования с Роспотребнадзором РФ приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте и такси (при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей)», — заявила губернатор Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба.
Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.