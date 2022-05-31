Юрист Соловьёв оценил расширение пределов самообороны при проникновении грабителей в дом

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT расширение Верховным судом страны пределов самообороны при проникновении грабителей в дом.

По словам эксперта, Верховный суд ввёл четыре основных изменения.

«Первое изменение касается правил необходимой обороны при обороне жилища. И здесь даётся ответ на инициативу ЛДПР, которая предлагала применять любые методы обороны. Верховный суд пояснил, что при незаконном проникновении в жилище необходимая оборона правомерна в любом случае, но, конечно, с соблюдением принципов необходимой обороны — соразмерности вреда характеру нападения», — рассказал Соловьёв.

Второй важный момент заключается в том, что отныне необходимая оборона может применяться не с начала агрессивных действий, а с угрозы этих действий, добавил он.

«Третье изменение касается оценки провокационных действий. Верховный суд однозначно сказал, что действие лица при пресечении фактов нарушения общественного порядка, фактов незаконных действий не являются провокацией. Это также очень важно, потому что мы понимаем, что необходимая оборона — это не только защита жизни и имущества, но и защита общественных интересов», — сообщил собеседник RT.

Как отметил юрист, ещё одно важное изменение касается презумпции невиновности: человек не обязан доказывать, что он не превышал пределы необходимой обороны, это дело правоохранительных органов.

«Я уверен, что все четыре важных изменения позволят уйти от обвинительного уклона в делах о необходимой обороне и будут способствовать торжеству принципа справедливости, поскольку квалификация таких дел будет более объективной. И люди, которые взяли на себя смелость, отвагу защитить себя или общественные интересы, будут знать, что не нужно бояться обвинительного уклона», — заключил специалист.

Ранее Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом.

Пленум дополнил список преступлений, при которых может применяться самооборона, «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нём лица, не сопряжённым с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Отмечается, что все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого.