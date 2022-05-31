Вёл переписку от имени жены, чтобы скрыть преступление: суд начал рассмотрение дела об убийстве «Мисс Кузбасс — 2010»

Щербинский районный суд Москвы начал рассмотрение дела об убийстве «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой. В декабре 2021 года в полицию обратился её супруг, чиновник столичного метрополитена Александр Попов. Он сообщил, что его жена летом улетела в Дубай и пропала. Однако правоохранители выяснили, что женщина Россию не покидала, а соцсети от её имени полгода вёл Попов, чтобы скрыть убийство.

Щербинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве «Мисс Кузбасс — 2010» — 30-летней Ксении Сапожковой. В совершении преступления обвиняется её муж — 36-летний замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» Александр Попов.

В декабре 2021 года мужчина написал заявление в полицию о пропаже супруги. Женщина, по его словам, в августе 2021 улетела отдыхать за границу и перестала отвечать на сообщения. Однако следователи выяснили, что границу РФ Сапожкова не пересекала, а в соцсетях со знакомыми от её имени общался супруг.

В январе 2022 года его задержали. Он сразу же написал явку с повинной. В апреле расследование уголовного дела было завершено и материалы переданы в суд. Корреспондент RT побывал на первом заседании суда и узнал, как Попов пытался скрыть преступление.

Признал вину

В начале заседания, отвечая на вопрос судьи: «Признаёте ли вы свою вину?», Попов ответил: «Признаю». А на вопрос о семейном положении чуть замешкался, а затем сказал: «Вдовец». После чего гособвинитель стал зачитывать материалы уголовного дела.

Как установили следователи, убийство произошло 31 августа в квартире, которую с Попов снимал с женой. По версии обвинения, в тот день между супругами разгорелась ссора, во время которой Попов нанёс Сапожковой неустановленным колюще-режущим предметом не менее трёх ударов в область шеи и не менее одного удара в область груди и в заднюю поверхность плеча.

Увидев, что женщина умерла, Попов решил скрыть следы преступления. На личном автомобиле он вывез тело Сапожковой в лесополосу, находящуюся на расстоянии 1 км от их дома, и закопал. А всем своим знакомым сообщал, что жена уехала отдыхать в Дубай.

© СК РФ

Чтобы никто ничего не заподозрил, Попов стал вести от имени супруги соцсети и отвечать на сообщения.

Вторая семья

Ксения Сапожкова и Александр Попов познакомились в 2011 году. На тот момент Ксения уже выиграла конкурс красоты «Мисс Кузбасс — 2010» и пыталась построить карьеру в модельном бизнесе, совмещая работу с учёбой на факультете госслужбы Кузбасского государственного технического университета.

С Александром Поповым Ксения познакомилась, когда проходила практику в мэрии города. Он возглавлял один из отделов администрации мэрии. Мужчина на тот момент был в разводе, у него был сын от первого брака.

Попов начал ухаживать за девушкой. В 2012 году Александр и Ксения поженились. В 2016 году у пары родилась дочь. В 2020-м семья переехала в столицу и стала снимать квартиру в Новой Москве. Однако отношения между супругами разладились — в семье часто происходили ссоры.

Причины разногласий в суде не озвучивались. Очевидно, о них будут рассказывать свидетели на следующих заседаниях. В свою очередь, kp.ru сообщал, что причиной убийства могла стать вторая семья мужа, о которой узнала Сапожкова. По данным издания, переехав в Москву, Ксения взяла в ипотеку однокомнатную квартиру. В эту квартиру Попов втайне от жены якобы поселил свою бывшую супругу с ребёнком от первого брака, а также со вторым ребёнком, который родился от Попова в 2016 году. По словам близкой подруги Ксении, именно это могло послужить причиной той ссоры.

Скрывал улики

Почти четыре месяца никто из знакомых не догадывался, что Сапожковой уже нет в живых. До тех пор, пока сам Попов в декабре 2021 года не обратился в полицию. Он сообщил, что у него пропала жена. Женщина, по его словам, в августе 2021-го улетела отдыхать за границу и недавно перестала отвечать на сообщения.

Правоохранители сделали запрос и выяснили, что границ РФ Сапожкова не пересекала. Тогда они решили обратить внимание на её супруга. Его задержали для опроса, а он неожиданно во всём признался и написал явку с повинной.

Стоит отметить, что к этому моменту он смог хорошо замести следы — съехал со съёмной квартиры, продал автомобиль, в котором вывозил тело убитой супруги, и спрятал орудие преступления. Дочь Попов отвёз к бабушке в Новокузнецк. О случившемся она до сих пор не знает.

После задержания следователи изъяли у Попова мобильный телефон и обнаружили в нём переписку в профиле Instagram* от имени Ксении. В частности, как пояснил в суде гособвинитель, Попов от имени жены сообщал об отъезде в Дубай. 2 октября 2021 года написал о переезде в Африку, а 15 декабря сообщил о госпитализации с коронавирусом в госпитале в ЮАР.

vk.com

«В ходе следствия установлено, что стиль переписки с 1 сентября изменён. Она отвечает длинными логичными сообщениями, не используя смайлов, а также перестала использовать аудио- и видеозвонки. Кроме того, девушка не размещает фотографий в профиле, хотя раньше делала это регулярно», — зачитывал на суде материалы дела гособвинитель.

Также при обыске в его квартире был обнаружен договор купли-продажи на автомобиль Skoda Rapid. 31 января этот автомобиль был изъят у нового владельца. В багажнике на обивке были обнаружены затемнения.

1 февраля 2022 года Попову предъявили обвинение. 5 февраля ему была назначена комплексная психологическая экспертиза. Согласно её заключению от 2 марта 2022 года, мужчина полностью осознаёт последствия своих действий, никакими психическими расстройствами не страдает и признан вменяемым.

Также, как отметил гособвинитель, Попов указал ячейку, где были спрятаны все вещи Поповой, в том числе одежда, обувь, косметика, аксессуары, плойка для волос и прочее.

Найти какие-то следы преступления на съёмной квартире следователям не удалось — после того, как Поповы съехали, хозяйка сделала ремонт.

Судья приняла решение продолжить рассмотрение 23 июня. На этом заседании допросят свидетелей. Также в этот день планируется продлить меру пресечения самому Попову — сейчас он находится под арестом до 25 июня. Адвокат обвиняемого Николай Золодуев от комментариев отказался.