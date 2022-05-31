Уголовное дело о похищении и убийстве девочки в Костроме передали в суд
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Костромской области.
4 января 2022 года в Костроме пятилетняя девочка вышла на прогулку, после чего её забрали двое мужчин и увели в неизвестном направлении. Позже её нашли убитой.
Задержанным вменяют похищение, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство малолетней. Максимально возможное наказание за совершение таких деяний в соответствии с УК — пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил членам ОНК, что раскаялся и боится пожизненного срока лишения свободы.