Уголовное дело о похищении и убийстве девочки в Костроме передали в суд

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Уголовное дело о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме передали на рассмотрение в Костромской областной суд.
Уголовное дело о похищении и убийстве девочки в Костроме передали в суд
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Костромской области.

4 января 2022 года в Костроме пятилетняя девочка вышла на прогулку, после чего её забрали двое мужчин и увели в неизвестном направлении. Позже её нашли убитой.

Задержанным вменяют похищение, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство малолетней. Максимально возможное наказание за совершение таких деяний в соответствии с УК — пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил членам ОНК, что раскаялся и боится пожизненного срока лишения свободы.

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