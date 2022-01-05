В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве пятилетней девочки

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В Костроме задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве пятилетнего ребёнка, сообщает СУ СК по Костромской области.
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве пятилетней девочки
  • РИА Новости

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребёнка», — говорится в сообщении.

Тело погибшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.

Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, после чего её забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении.

29 декабря следователи организовали проверку по факту гибели 11-летнего мальчика в городе Дубне Московской области.

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