В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве пятилетней девочки

В Костроме задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве пятилетнего ребёнка, сообщает СУ СК по Костромской области.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребёнка», — говорится в сообщении.

Тело погибшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.

Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, после чего её забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении.

29 декабря следователи организовали проверку по факту гибели 11-летнего мальчика в городе Дубне Московской области.