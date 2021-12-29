Ребёнок погиб в результате обморожения по дороге в школу в подмосковной Дубне

Следователи организовали проверку по факту гибели 11-летнего мальчика в городе Дубне Московской области. По предварительным данным, он умер в результате обморожения по дороге в школу.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

В сообщении говорится, что 27 декабря ребёнок отправился на автобусе в школу. Он вышел на остановке и проследовал в район Левого Берега города Дубны, но ни в школу, ни домой ребёнок не пришёл.

Тело мальчика без видимых следов насильственной смерти нашли возле реки Южная Канава.

Отмечается, что, по предварительному выводу эксперта, ребёнок умер в результате обморожения.

22 декабря в Саратовской области в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения.

Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали. СК организовал проверку в связи с произошедшим.