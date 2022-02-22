Обвиняемый в убийстве девочки в Костроме заявил о своём раскаянии

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RT
Один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил членам ОНК, что раскаялся и боится пожизненного срока лишения свободы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Обвиняемый в убийстве девочки в Костроме заявил о своём раскаянии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

24-летний Вадим Б. сказал в ходе беседы с членами комиссии, что раскаялся и ему «не хотелось бы пожизненного срока, а хотелось бы ещё с родителями побыть», сообщил один из членов комиссии.

«При этом Б. говорит, что с родителями у него сейчас переписки нет, они ему не пишут, а у него нет почтовых конвертов», — добавил собеседник RT, напомнив, что Б. был этапирован в Москву для судебно-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского, где сейчас находится другой обвиняемый по этому делу.

В ОНК также уточнили, что обвиняемый содержится в одиночной камере под усиленным надзором.

Ранее RT сообщал, что мужчина признал вину. Он уже имеет судимость за кражу банковской карты.

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