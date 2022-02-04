ОНК: один из обвиняемых в убийстве девочки в Костроме признал вину
- РИА Новости
«24-летний Вадим Б. сказал в ходе беседы, что вину в предъявленном обвинении признаёт. По его словам, ни в Костроме, ни в Москве его не били и не пытали», — сказал член ОНК, уточнив, что Б., по его собственному свидетельству, всё время содержится в одиночных камерах.
О себе арестованный рассказал, что учился в коррекционной школе, после окончания которой работал грузчиком и подсобным рабочим.
Он также упомянул, что ранее был осуждён за кражу.
«Я нашёл банковскую карту и потратил деньги с неё. Дали год условно, и я, как положено, отмечался», — привёл слова Б. собеседник RT.
Он уточнил, что обвиняемых доставили в Москву в прошлую субботу для проведения судебно-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского.
«Второй фигурант этого дела уже переведён туда из «Бутырки», — пояснили в ОНК.
По данным источника RT, Б. состоял на учёте у психиатра.
Ранее RT сообщал, что 4 января в Костроме пятилетняя девочка вышла на прогулку, где её схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.
Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребёнка. Тело жертвы было найдено в комнате общежития.