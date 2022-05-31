Кардиолог Евдокимова перечислила правила экстренной помощи при инсульте
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В медицине существует правило «золотого часа», когда больному можно эффективно помочь в самом начале заболевания и предотвратить таким образом пагубные последствия для здоровья, сообщила Евдокимова в эксклюзивном интервью Пятому каналу.
Первое и главное правило — вызвать скорую помощь. Далее следует уложить больного в горизонтальное положение с приподнятым изголовьем.
Третье правило — принимать лекарства нежелательно, равно как и воду. Заключительным действием врач назвала измерение артериального давления, данные которого необходимо сообщить бригаде скорой помощи.
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