Кардиолог Евдокимова перечислила правила экстренной помощи при инсульте

Короткая ссылка
Врач-кардиолог Юлия Евдокимова назвала главные действия для спасения жизни человека с мозговым кровоизлиянием.
Кардиолог Евдокимова перечислила правила экстренной помощи при инсульте
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

В медицине существует правило «золотого часа», когда больному можно эффективно помочь в самом начале заболевания и предотвратить таким образом пагубные последствия для здоровья, сообщила Евдокимова в эксклюзивном интервью Пятому каналу.  

Первое и главное правило — вызвать скорую помощь. Далее следует уложить больного в горизонтальное положение с приподнятым изголовьем.

Третье правило — принимать лекарства нежелательно, равно как и воду. Заключительным действием врач назвала измерение артериального давления, данные которого необходимо сообщить бригаде скорой помощи.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU рассказал о риске отложенных инфарктов и инсультов после перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить