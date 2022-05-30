Диетолог Русакова напомнила о вреде резкого похудения

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова напомнила о вреде резкого похудения.

«Для того чтобы сбросить вес, первое — нужно, чтобы сам человек этого хотел. Второе — обратиться к специалисту и пройти комплексное обследование, выявить проблемы со здоровьем из-за лишнего веса. Уже исходя из этих данных, индивидуально подбирается рацион», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, снижение веса требует времени и правильного подхода, это длительный процесс работы над собой.

«Как ожирение — большая нагрузка на организм, так и снижение веса, поскольку печени приходится перерабатывать большое количество продуктов распада, который происходит при снижении веса», — пояснила Русакова.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.