Офтальмолог Фадейкина назвала причины «тумана» в глазах

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Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, главный врач офтальмологической клиники Татьяна Фадейкина назвала причины «тумана» в глазах.
Офтальмолог Фадейкина назвала причины «тумана» в глазах
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«Проблема может проявиться как на одном глазу (здесь говорят про одностороннее затуманивание), так и на обоих сразу (двустороннее). Симптомы, которые проявляются в виде снижения резкости, а также остроты зрения, возникают постепенно, что не всегда позволяет человеку оперативно отреагировать на проблему», — пояснила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, возможными причинами могут быть катаракта, вторичная катаракта, рефракционные нарушения, патология сетчатки, глаукома, проблемы в зрительном нерве, дистрофические заболевания роговицы, компьютерный синдром, синдром сухого глаза.

Как отметила Фадейкина, в таких случаях нужна консультация врача.

«В процессе лечения, а также после него рекомендуется выполнять рекомендации врача, а также снизить зрительную нагрузку, избегать управления автомобилем и отказаться от вредных привычек», — добавила эксперт.

Ранее врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова в беседе с Общественной службой новостей назвала возможные причины развития близорукости — самой распространённой проблемы со зрением.

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