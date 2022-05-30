Академик Шестакова рассказала, почему ряд диет рассчитаны на 21 день

Заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова рассказала, почему ряд диет рассчитаны на 21 день.

«Есть диетические программы, рассчитанные на 21 день. В течение этого срока человек готов себя сдерживать, ему доставляют порции еды с уже подсчитанными калориями — и больше он ничего не ест», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, самое сложное — не похудеть, а удержаться.

Как пояснила Шестакова, через 21 день, даже если человек немного расширит свой рацион, все метаболические процессы в организме будут направлены на восполнение недополученной энергии.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.