Иммунолог Жемчугов рассказал об отличии ветрянки от оспы обезьян

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал об отличии ветрянки от оспы обезьян.

«Ветряная оспа — этот вирус не относится ни к натуральной оспе, ни к оспе обезьян. На самом деле этот вирус относится к герпетическим... Сюда же, в эту группу, входит герпес зостер — опоясывающий лишай», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, повторное заболевание ветрянкой исключено, поскольку остаётся иммунитет.

В начале марта иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.