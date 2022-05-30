Иммунолог Жемчугов рассказал об отличии ветрянки от оспы обезьян

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Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал об отличии ветрянки от оспы обезьян.
Иммунолог Жемчугов рассказал об отличии ветрянки от оспы обезьян
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«Ветряная оспа — этот вирус не относится ни к натуральной оспе, ни к оспе обезьян. На самом деле этот вирус относится к герпетическим... Сюда же, в эту группу, входит герпес зостер — опоясывающий лишай», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, повторное заболевание ветрянкой исключено, поскольку остаётся иммунитет.

В начале марта иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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