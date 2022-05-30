В Подмосковье провели более 17 млн ПЦР-исследований на COVID-19 с начала пандемии

В Московской области провели более 17 млн ПЦР-исследований на COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что в области работает 14 государственных лабораторий.

Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова напомнила, что ПЦР-тестирование — основной метод выявления коронавируса. Она также призвала жителей вакцинироваться.

«Несмотря на то что заболеваемость в регионе остаётся на достаточно низком уровне, вирус никуда не ушёл», — добавила Стригункова.

Также стало известно, что в Нижегородской области сохраняется обязательная вакцинация от COVID-19, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на государственно-правовой департамент регионального правительства.

«Обязательная вакцинация на территории области введена постановлением главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 года №4091 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что отмена обязательной вакцинации возможна только по решению главного государственного санитарного врача по региону.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.