В Севастополе зафиксировали 33 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе зафиксировали 33 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 84 415.

По информации регионального правительства, вакцинировались 319 847 человек, завершили иммунизацию — 306 620.

Также стало известно, что в Крыму выявили 25 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на республиканский Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 183 017 жителей, вылечились — 175 811.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.