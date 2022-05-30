В Пермском крае подтвердили 71 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.
С начала пандемии в регионе заболели 369 887 жителей.
В настоящее время в стационарах лечатся 227 пациентов, в том числе 33 в тяжёлом состоянии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.
В целом за минувшие 24 часа в России выявили 3801 случай коронавируса, передаёт Newinform.
Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.