В Татарстане зарегистрировали 121 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 121 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 149 957. Выздоровели 145 146 жителей, в том числе 99 за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 3801 случай коронавируса за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о схожих симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.