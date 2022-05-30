В Удмуртии выявили 21 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 21 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 1380 пациентов, в ковидных центрах — 73 пациента в состоянии средней тяжести, 19 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 30 жителей.

Также стало известно, что в Забайкальском крае вакцинацию от коронавируса завершили 653 477 человек, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Первым компонентом вакцины привились 710 862 жителя. Ревакцинацию прошёл 212 971 человек.

Ранее врач-эндокринолог НККДЦ ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина предупредила о сходных симптомах гипотиреоза и затяжного COVID-19.