Врач Попова отметила увеличение числа аллергий на фоне перенесённых ОРВИ

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Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Лада Попова рассказала, что простуда может спровоцировать развитие аллергии.
Врач Попова отметила увеличение числа аллергий на фоне перенесённых ОРВИ
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В беседе с Life.ru специалист обратила внимание, что из-за климатических и экологических изменений люди стали чаще болеть простудными заболеваниями даже в тёплое время года. Такие заболевания, в свою очередь, способны привести к аллергическим проявлениям в организме.

«По моему опыту, стало появляться и много аллергиков именно после перенесённого ковида. Тем не менее надеемся, что в течение полугода-года аллергические проявления у этих пациентов уйдут», — отметила Попова.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.

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