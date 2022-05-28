Крымская епархия остаётся под омофором Патриарха Московского

Симферопольская и Крымская епархия заявила, что остаётся под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

«Симферопольская и Крымская епархия остаётся под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — говорится в сообщении на сайте епархии.

Отмечается, что делегация епархии приняла участие в режиме видеоконференции в Соборе Украинской православной церкви.

Делегация единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в Устав об управлении Украинской православной церкви.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о своей полной самостоятельности и независимости.

Как сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, в адрес Русской православной церкви не поступало никаких обращений от УПЦ после принятия решения о полной самостоятельности и независимости.