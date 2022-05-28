Военные эксперты рассказали о плюсах отмены предельного возраста для службы по контракту

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Полина Полетаева
Военный эксперт Виктор Литовкин и военный публицист Владислав Шурыгин в беседе с RT поддержали подписание Владимиром Путиным закона об отмене предельного возраста для военной службы по контракту.
Военные эксперты рассказали о плюсах отмены предельного возраста для службы по контракту
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, данная инициатива укрепит вооружённые силы и повысит их боеспособность.

«Это даёт возможность привлечь в армию людей с высшим инженерным образованием, со средним специальным образованием, которые имеют большой опыт. В первую очередь это те должности, которые связаны с эксплуатацией высокотехнологичной техники, где требуется знание компьютеров, где требуется умение управления искусственным интеллектом и т. д. Такие должности востребованы в армии, и привлечение таких людей в вооружённые силы будет полезно», — уверен Литовкин.

Подобной точки зрения придерживается и военный публицист Владислав Шурыгин. Он напомнил, что «основные люди, которые имеют боевой опыт по предыдущим войнам» попадают в категорию сорок плюс.

«Соответственно, в этом случае подписание такого контракта позволяет им вернуться на службу, заработать денег и отдать долг Родине», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что президент России подписал закон об отмене верхней границы предельного возраста для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

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