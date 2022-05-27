Специалисты по рынку труда рассказали о профессиях для желающих сменить сферу работы

Эксперты сервиса «Работа.ру» и образовательной платформы Skillbox рассказали о профессиях для желающих сменить сферу работы.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации Skillbox, на рынке труда отмечается нехватка верстальщиков — в данной сфере ищут специалистов более 4 тыс. компаний. Базовые навыки можно получить за полгода. В среднем по стране зарплата составляет 66 тыс. рублей, добавляют в «Работе.ру».

Ещё одним вариантом названа профессия веб-дизайнера. Средняя зарплата — 60 тыс. рублей, а опытные сотрудники могут получать до 140 тыс. в месяц.

В список также попали копирайтеры, event-менеджеры, специалисты видеомонтажа.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.