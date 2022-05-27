Специалисты по рынку труда рассказали о профессиях для желающих сменить сферу работы

Короткая ссылка
Эксперты сервиса «Работа.ру» и образовательной платформы Skillbox рассказали о профессиях для желающих сменить сферу работы.
Специалисты по рынку труда рассказали о профессиях для желающих сменить сферу работы
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации Skillbox, на рынке труда отмечается нехватка верстальщиков — в данной сфере ищут специалистов более 4 тыс. компаний. Базовые навыки можно получить за полгода. В среднем по стране зарплата составляет 66 тыс. рублей, добавляют в «Работе.ру».

Ещё одним вариантом названа профессия веб-дизайнера. Средняя зарплата — 60 тыс. рублей, а опытные сотрудники могут получать до 140 тыс. в месяц.

В список также попали копирайтеры, event-менеджеры, специалисты видеомонтажа.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить