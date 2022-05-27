Диетолог Гинзбург высказался о полезных свойствах чая

Диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург высказался о полезных свойствах чая.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что больше полезных веществ — в зелёном чае.

«Катехины обладают оздоравливающим, омолаживающим эффектом. Они имеют много различных свойств, в том числе могут препятствовать возникновению и замедлять развитие злокачественных опухолей. Довольно много и других полезных качеств», — сказал эксперт.

Как уточнил Гинзбург, чёрный чай по сравнению с зелёным обладает более тонизирующим действием.

«Если вы заварили чай с мятой или душицей, то вы получите успокаивающий эффект, который в этих травах присутствует», — отметил эксперт.

По его мнению, для ежедневного употребления лучше подходит зелёный чай, три-четыре чашки в день.

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