Диетолог Филиппова напомнила о мерах безопасности при выборе продуктов

Короткая ссылка
Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, о чём надо помнить, выбирая продукты питания.
Диетолог Филиппова напомнила о мерах безопасности при выборе продуктов
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

В беседе с Пятым каналом она заявила, что пшённая, манная и овсяная каши, к примеру, могут быть вредны для диабетиков.

«Опасность прежде всего заключается в том, что человек может длительное время не знать о существовании у себя такого диагноза, не пройти вовремя обследование, не выявить данное нарушение, и, не зная о том, что у него есть такой диагноз, продолжать подобное питание включать в свой рацион», — уточнила Филиппова.

В качестве ещё одного примера она привела употребление молочных продуктов теми, кто страдает от камней в почках.

Как считает эксперт, таких примеров можно привести очень много, и особенно это касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить