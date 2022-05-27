Диетолог Филиппова напомнила о мерах безопасности при выборе продуктов

Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, о чём надо помнить, выбирая продукты питания.

В беседе с Пятым каналом она заявила, что пшённая, манная и овсяная каши, к примеру, могут быть вредны для диабетиков.

«Опасность прежде всего заключается в том, что человек может длительное время не знать о существовании у себя такого диагноза, не пройти вовремя обследование, не выявить данное нарушение, и, не зная о том, что у него есть такой диагноз, продолжать подобное питание включать в свой рацион», — уточнила Филиппова.

В качестве ещё одного примера она привела употребление молочных продуктов теми, кто страдает от камней в почках.

Как считает эксперт, таких примеров можно привести очень много, и особенно это касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.