Диетолог Королёва рассказала о последствиях полного отказа от соли

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о последствиях полного отказа от соли.
Диетолог Королёва рассказала о последствиях полного отказа от соли
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«Соль — это клеточный потенциал и правильное поступление полезных компонентов для работы клетки, её функционирования и своевременного выведения из состава клетки отработанных метаболитов», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Королёва, соль также участвует в работе нервной системы.

«При отсутствии или значительном недостатке соли в рационе нарушается работа желудочно-кишечного тракта», — сообщила диетолог.

По её словам, суточная потребность соли — около 10 г в день, но тем, кто страдает от гипертонии, объём лучше уменьшить.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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