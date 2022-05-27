Диетолог Королёва рассказала о последствиях полного отказа от соли

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о последствиях полного отказа от соли.

«Соль — это клеточный потенциал и правильное поступление полезных компонентов для работы клетки, её функционирования и своевременного выведения из состава клетки отработанных метаболитов», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Королёва, соль также участвует в работе нервной системы.

«При отсутствии или значительном недостатке соли в рационе нарушается работа желудочно-кишечного тракта», — сообщила диетолог.

По её словам, суточная потребность соли — около 10 г в день, но тем, кто страдает от гипертонии, объём лучше уменьшить.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.