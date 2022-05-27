В Астраханской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки

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В Астраханской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за последние сутки.
В Астраханской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 117 033.

В больницах находятся 122 пациента, амбулаторно наблюдаются ещё 490.

Вакцинацию прошли 470 867 человек, завершили иммунизацию 403 327.

В целом в России выявили 4619 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил оспу обезьян с коронавирусом.

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